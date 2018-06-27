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Голкипер «Баффало» Робин Ленер может продолжить карьеру в «Детройте»

Голкипер «Баффало» Робин Ленер может продолжить карьеру в «Детройте»
Хоккей / НХЛ

«Детройт Ред Уингз» может подписать контракт с вратарём Робином Ленером, сообщает журналист The Athletic Крис Кастэнс. 26-летний швед во вторник посетил Детройт, где встречался с руководителями и тренерами клуба.

На протяжении последних двух сезонов Робин считался основным голкипером «Баффало Сэйбрз», однако в это межсезонье руководство клуба приняло решение найти другого кандидата на место в воротах команды. 1 июня шведский голкипер выйдет на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне Ленер провёл в регулярном чемпионате 53 матча, в которых в среднем пропускал 3,91 шайбы за игру и отражал 90,8% бросков. Его зарплата по истекающему контракту составляла $ 2,225 млн за сезон.

«Баффало» не будет продлевать контракт с Ленером
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