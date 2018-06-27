Карсилло: награда Беттмэну — пощёчина для семей погибших игроков

Бывший игрок НХЛ Дэн Карсилло подверг критике включение комиссара НХЛ Гэри Беттмэна в Зал хоккейной славы в Торонто, обвинив его к причастности к смертям ряда бывших игроков лиги.

«Не могу в это поверить. Это настоящая пощёчина для семей Стива Монтадора, Рика Райпьена, Дерека Бугара, Боба Проберта и Уэйда Белака. Беттмэн приложил руку к каждой из этих смертей, скрывая информацию о рисках, которым они подвергались, когда выполняли свою работу», – написал Карсилло в своём «твиттере».

В ходе судебных слушаний по иску бывших игроков к НХЛ по поводу недостаточной борьбы лиги с сотрясениями мозга Беттмэн заявлял, что ему ничего не известно о связи сотрясений с хроническими заболеваниями мозга.