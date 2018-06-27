Фридман: Панарин просто хочет в Нью-Йорк, а не в «Рейнджерс» или «Айлендерс»

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман пояснил недавно опубликованную им информацию о том, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин имеет список предпочтений для обмена. По данным Фридмана, россиянин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Флориде.

«Меня начали спрашивать, что означает Нью-Йорк — это «Рейнджерс» или «Айлендерс»? Я думаю, что это просто Нью-Йорк. Вероятно, и «рейнджеры», и «островитяне» находятся в списке. Кроме этого, были вопросы по Флориде — у меня уточняли, касается ли это «Пантерз», или «Тампа-Бэй» тоже находится среди предпочтений. Я не могу ответить на это. Я услышал только про Флориду.

Ситуация сложилась интересная, потому что у генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена и его штаба тоже действует последний год контракта. Ярмо — смелый парень, он не боится крупных сделок. Думаю, что «Коламбус» не побоится сделать Панарину крупное предложение и посмотреть, что из этого выйдет», — сказал Фридман в эфире NHL Network.