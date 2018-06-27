ЛеБрюн: хорошо, что Якушева включили в Зал славы, а вот за Зубова обидно

Известный канадский обозреватель Пьер ЛеБрюн прокомментировал выбор комиссии по включению новых членов в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Я разочарован, что в число включённых не попали Сергей Зубов и Даниэль Альфредссон. И мне понравился выбор Александра Якушева. Всё-таки это Зал хоккейной славы, а не Зал славы НХЛ. По включению Мартина Бродо у комиссии не было никаких сомнений, и это понятно. А что касается Зубова, то он был настоящим мастером. Он опередил время», — отметил ЛеБрюн в своём «твиттере».

Вчера, 26 июня, стало известно о включении в Зал хоккейной славы шести новых членов: комиссара НХЛ Гари Беттмэна, бывшего игрока Вилли О'Ри, канадской хоккеистки Джайны Хеффорд, легендарного форварда Мартина Сен-Луи, обладателя множества вратарских рекордов Мартина Бродо и двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева.