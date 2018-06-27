Лучший бомбардир «Вегаса» Карлссон может отклонить квалификационное предложение

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон может отклонить квалификационное предложение, информирует Las Vegas Review-Journal.

По правилам лиги квалификационные предложения рассчитаны сроком на один сезон и имеют строгие ограничения по возможной зарплате. По мнению издания, Карлссон отклонит это предложение «рыцарей» и будет ждать предложения о многолетнем контракте. Также шведский нападающий, возможно, обратится в арбитраж. Если бы руководство «Вегаса» не сделало Карлссону квалификационного предложения, то потеряло бы приоритет на переговоры с хоккеистом.

25-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Голден Найтс», набрав 78 (43+35) очков в 82 матчах регулярного сезона. В 20 матчах плей-офф он забросил 7 шайб и сделал 8 голевых передач.