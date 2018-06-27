«Питтсбург» не сделал квалификационные предложения 2 игрокам основного состава

«Питтсбург Пингвинз» не сделал квалификационные предложения двум игрокам основного состава, информирует PGH Hockey Now. Этими хоккеистами стали нападающие Райли Шиэн и Том Кюнхакль. Также не получил предложения о продлении контракта защитник клуба АХЛ Фрэнк Коррадо.

26-летний Шиэн пополнил состав «Питтсбурга» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Детройт Ред Уингз». Канадский форвард провёл за «Пингвинз» 73 матча в «регулярке» и набрал 32 (11+21) очка. В плей-офф Райли забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах.

26-летний Кюнхакль отыграл в системе «Питтсбурга» пять последних сезонов. В минувшем сезоне немецкий хоккеист принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, где отметился 8 (2+6) баллами. В плей-офф он не набрал ни одного очка в 12 играх.