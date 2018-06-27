Овечкин: заканчивать карьеру надо там, где её начинал. Я так думаю

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что по истечении контракта со «столичной» командой рассмотрит все варианты о продолжении карьеры. Российский нападающий является воспитанником и советником генерального директора московского «Динамо».

«Я хочу придумать что-то необычное с Кубком Стэнли. Знаю, одни из него пельмени ели, другие — детей крестили. У меня есть свои идеи. Уже разговаривал об этом с женой. Вы всё очень скоро сами узнаете. Пока буду держать в секрете — готовлю для вас сюрприз. Главная цель, почему я привожу Кубок Стэнли в Москву, — хочу показать его ребятам той хоккейной школы, откуда вышел сам. Это очень важно и для детей, и для меня.

Как я проведу лето в России? Буду ходить на футбол. Вот Кузя рванул на матч в Самару между нашими и Уругваем. Кузнецов — он такой. Меня тоже звали туда. Но я прилетел только два дня назад. Решал свои дела в Москве. А на матч с Испанией обязательно приду. Лицо раскрашу в цвет флага, футболку сборной надену. Будет весело.

Конец карьеры? Заканчивать карьеру надо там, где её начинал. Я так думаю. Поэтому в 2021 году, когда закончится контракт с «Вашингтоном», рассмотрю все варианты», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.