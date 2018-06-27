Метсола: я готов к валидольному хоккею, «Салават» играет в атакующем стиле

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола ответил на вопросы болельщиков. Финский голкипер поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Ак Барсом» и рассказал о своих футбольных предпочтениях.

««Салават Юлаев» всегда играет в быстрый и атакующий хоккей. Такая игра очень нравится болельщикам и круто играть в таких матчах. Конечно, я готов к валидольному хоккею.

«Зелёное дерби»? Знаю, что это не матчи, а битва против «Ак Барса»! Нас ждут отличные игры, потому что дерби всегда самые лучшие матчи для любого игрока. В прошлом сезоне у нас были матчи против «Адмирала». Очень круто играть, когда арена живет каждым моментом. И победы приносят ещё больше удовольствия. Но с другой стороны, пережить поражение в дерби намного сложнее.

Футбол? Люблю футбол, но большим фанатом спорта меня назвать сложно. За кого болею на чемпионате мира? За Швецию! Но я не думаю, что они далеко пройдут», — цитирует Метсолу официальный сайт «Салавата Юлаева».