Р. Якупов: в «Нефтехимике» от Галимова снова ждут остроатакующего хоккея

Директор и генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов прокомментировал обмен с «Локомотивом», в результате которого в стан «волков» вернулся нападающий Эмиль Галимов.

«Рад сообщить, что следующий сезон Эмиль снова проведёт в «Нефтехимике». Эмиль является воспитанником нижнекамского хоккея, здесь его дом, ему всё нравится. В клубе им тоже довольны. В прошлом году Галимов доказал, что является сильным нападающим. Он нам помог. Если бы не травма, то Эмиль набрал бы ещё больше результативных баллов, принёс бы ещё больше пользы для команды. В следующем году мы снова ждём от него острого атакующего хоккея», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 46 матчах регулярного чемпионата-2017/18 26-летний хоккеист набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-4» и 38 минутах штрафного времени.