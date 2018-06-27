«Рейнджерс» предложили продлить контракт Владиславу Наместникову

«Нью-Йорк Рейнджерс» сделал квалификационное предложение Владиславу Наместникову, информирует клубный инсайдер Шейн Хартнетт. Также генеральный менеджер «синерубашечников» Джефф Гортон предложил продлить соглашения защитникам Брэди Шею, Робу О'Гаре, Стивену Фогарти, Крису Биграсу и Джону Гилмору, а также нападающим Кевину Хэйзу, Райану Спунеру, Бу Нивсу и Джимми Веси.

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл 19 матчей регулярного чемпионата за команду с Бродвея, в которых забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

Североамериканские инсайдеры отмечают, что несмотря на квалификационное предложение, судьба российского форварда в клубе остаётся неясной. Также под угрозой обмена продолжают находиться Райан Спунер и Кевин Хэйз.