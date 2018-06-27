Овечкин: чтобы побить рекорд Гретцки по голам, мне надо до 60 лет играть

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свои шансы выйти на первое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам и прокомментировал уход из клуба главного тренера Барри Тротца.

«Побить рекорд Гретцки (894 гола в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») почти невозможно. Для этого мне надо до 60 лет играть. Или в каждом сезоне забивать по 50 голов. Яромир Ягр вот пытался, но не получилось. Раньше был совсем другой хоккей. И амуниция тоже. Сейчас забивать сложнее. Но я буду пытаться!

Я не удивлен тому, что главный тренер Барри Тротц ушёл спустя несколько дней после победы. Я ему позвонил, поблагодарил за четыре года работы. Это бизнес. Кого-то подписывают, кого-то меняют. От нас вот ушли второй вратарь Филипп Грубауэр, защитник Брукс Орпик. Мы всегда к этому готовы. Не дети же малые», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.