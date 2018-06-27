Якупов намерен продолжить карьеру в НХЛ, агент ведёт переговоры с тремя клубами

Российский нападающий Наиль Якупов намерен продолжить карьеру в НХЛ, агент хоккеиста ведёт переговоры с тремя клубами лиги. Об этом рассказал отец хоккеиста, директор, генеральный менеджер «Нефтехимика» Раил Якупов.

«Конечно, как генеральный менеджер «Нефтехимика», я был бы рад его видеть в наших рядах. Я давно не влезаю в его дела, но знаю, что его агент активно ведёт переговоры с тремя клубами НХЛ, он хочет остаться там. Я как отец горжусь его карьерой, у него было 350 игр в НХЛ, в лиге, в которой мечтают играть. Я доволен каждой минутой его игры в НХЛ, он отдаётся своему делу полностью», — цитирует Якупова ТАСС.