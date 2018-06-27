Генменеджер «Виннипега» рассказал о ходе переговоров с Полом Штястны

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф рассказал о ходе переговоров с нападающим Полом Штястны.



«Переговоры продолжаются. Учитывая нашу ситуацию с местом под потолком зарплат, есть много нюансов. Шансы удержать Штястны у нас присутствуют. У нас был отличный разговор, могу только так оценить ход переговоров», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



Ранее Штястны заявил, что открыт для переговоров с бывшим клубом – «Сент-Луис Блюз», откуда он был обменян 26 февраля. Впоследствии стало известно, что как минимум шесть клубов НХЛ заинтересованы в подписании контракта с нападающим. 1 июля Пол станет неограниченно свободным агентом.

На форварда Пола Штястны претендуют шесть клубов НХЛ