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Стал известен план подготовки «Слована» к сезону-2018/19

Стал известен план подготовки «Слована» к сезону-2018/19
Хоккей / КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала расписание предсезонной подготовки братиславского «Слована» к предстоящему чемпионату.

С 13 по 15 июля словацкая команда проходит медобследование, с 16 по 29 июля тренируется в Братиславе.

30 июля – 5 августа – учебно-тренировочный сбор в г. Кисутсе (Словакия), в рамках которого на 2 августа запланирован контрольный матч с ХК «Оломоуц».

6-12 августа – сбор в Братиславе, в рамках которого запланированы контрольные матчи: 7 августа с ХК «Витковице» (в г. Острава), 9 августа с ХК «Комета» (в г. Брно).

12-16 августа – сбор в г. Пардубице (Чехия), в рамках которого запланирован контрольный матч с ХК «Млада Болеслав» в г. Млада Болеслав (Чехия) 14 августа.

16-18 августа – участие в международном предсезонном турнире «Мемориал Збынека Куши».

20-31 августа – сбор в Братиславе, в рамках которого запланированы товарищеские матчи: 21 августа – с ХК «Комета» в Братиславе, 24 августа – с ХК «Банска Быстрица» в городе Банска-Быстрица, 28 августа – с ХК «Млада Болеслав» в Братиславе.

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