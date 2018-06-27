В «Вашингтоне» рассказали, как проходит адаптация голкипера Ильи Самсонова

Директор по развитию игроков «Вашингтон Кэпиталз» Стив Ричмонд рассказал об адаптации голкипера Ильи Самсонова в тренировочном лагере команды.



«Первостепенным для нас является то, что мы привезли его в Северную Америку, добивались этого три года. Теперь ему нужно приспособиться к интенсивности наших тренировок и объёму работы. Помимо адаптации к размеру площадок ему необходимо добавлять в трудовой этике. Вероятно, сегодня, в первый день тренировочного лагеря, ему пришлось отразить больше бросков, чем за месяц подготовки в России, но ничего страшного. Главное для Ильи — адаптироваться к игре в Северной Америке.



Конечно, мы здесь разговариваем только по-английски. Коммуникативные навыки и умения Самсонова стали лучше по сравнению с прошлым мартом, когда мы общались в последний раз. У него есть специалист по развитию в данном вопросе, он постоянно занимается с ним по одному-полтора часа», — рассказал Ричмонд NBC Sports.

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