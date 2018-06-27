Бабушка Джо Павелски посоветовала Джону Таваресу перейти в «Сан-Хосе»

Мэри-Энн Павелски, бабушка нападающего клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, в своём «твиттере» рассказала, что форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Джону Таваресу стоит присоединиться к команде её внука.

«Я думаю, что Джону Таваресу надо перейти в «Сан-Хосе», — написала Павелски.

Ранее стало известно, что Таварес продолжил серию встреч с представителями клубов, которые хотели бы подписать с ним контракт. 26 июня состоялись переговоры с делегациями «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз». До этого прошли встречи с «Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». На 28 июня запланированы визиты делегаций «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».