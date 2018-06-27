Лундквист — о сборной Швеции по футболу: это так здорово, радость для страны

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выразил радость по поводу выхода футбольной сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Это так здорово! Радость для Швеции, в особенности для нашей национальной футбольной команды. Они — невероятно сплочённая и прекрасная команда», — написал Лундквист в своём «твиттере».

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 на стадионе «Екатеринбург Арена» сборная Швеции обыграла команду Мексики со счётом 3:0. По итогам всех матчей в группе F шведская команда заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.