«Амур» заключил однолетний контракт с защитником Виталием Атюшовым

«Амур» заключил односторонний договор сроком на один год с защитником Виталием Атюшовым, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошлом сезоне КХЛ 38-летний Атюшов провёл 50 матчей за «Амур», набрал 16 (4+12) очков в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу в матчах плей-офф.

Напомним, с нового сезона хабаровским клубом будет руководить Николай Борщевский, сменивший на посту рулевого ушедшего в екатеринбургский «Автомобилист» Андрея Мартемьянова.