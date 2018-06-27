Форвард Андрис Джериньш вернулся в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» подписало односторонний контракт с нападающим Андрисом Джериньшем сроком на один сезон. Также на пробный контракт подписан форвард Рихардс Маренис, информирует официальный сайт КХЛ.

Джериньш в сезоне-2009/10 присоединился к рижскому клубу и выступал за него в течение семи сезонов. Прошлые два года Андрис провёл в чешской Экстралиге, выступая за «Градец Карлове». В минувшем регулярном сезоне провёл 41 игру, забил семь голов и отдал 17 результативных передач. В играх плей-офф Джериньш в 10 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

25-летний Маренис в минувшем сезоне выступал за клуб NCAA «Университет Аврора». Он сыграл в 18 матчах, записав на свой счёт 17 (5+12) результативных баллов.