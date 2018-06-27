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20-летний голкипер Иноземцев покинул нижегородское «Торпедо»

20-летний голкипер Иноземцев покинул нижегородское «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

По инициативе вратаря Анатолия Иноземцева его контракт с нижегородским «Торпедо» был расторгнут, информирует официальный сайт КХЛ.

Иноземцев в минувшем сезоне был основным голкипером нижегородского клуба МХЛ «Чайка». Он сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата, выиграв 14 из них. Процент отражённых бросков составил 90,7 при коэффициенте надёжности 2,79. Иноземцев родился в городе Саров Нижегородской области и является воспитанником «Торпедо».

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