Беттмэн: включение в Зал славы НХЛ стало настоящим сюрпризом

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о впечатлениях от введения в Зал славы НХЛ. Торжественная церемония состоится 12 ноября.

«Никогда не думал о работе в таких категориях. Иногда за обедом меня могли спросить: «Как думаешь, ты сможешь туда попасть?» Это стало настоящим сюрпризом, я не знал, что они рассматривают мою кандидатуру. Тут же никто заявок не подает. Просто так получилось.

Никогда не считал, что работаю один. Всегда есть люди на льду, в офисах лиги и клубов. Все они — члены команды, которая помогает развивать наш великий вид спорта. Это выдающиеся люди. И очень приятно осознавать, что достижения в развитии хоккея ценят так высоко. А лично для меня это огромная честь», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.

При Беттмэне, который занял пост комиссионера 1 февраля 1993 года, количество команд в НХЛ выросло с 24 до 31, доходы увеличились с $ 400 млн за год до $ 4 млрд. Комиссар содействовал введению в НХЛ потолка зарплат в 2005 году, чем укрепил экономическое положение клубов.