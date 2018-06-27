«Чикаго» обменял голкипера Берубе на форварда «Коламбуса» Шрёдера

Клубы НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс» совершили обмен.

В результате сделки «синие жакеты» получили голкипера Жана-Франсуа Берубе, а «ястребы» — нападающего Джордана Шрёдера.

26-летний Берубе в минувшем сезоне провёл 13 матчей в НХЛ за «Чикаго» при проценте отражённых бросков 89,4 и коэффициенте надёжности 3,78. Он отыграл также 15 матчей за фарм-клуб «Рокфорд» в АХЛ.

27-летний Шрёдер в прошлом сезоне сыграл 21 матч в НХЛ за «Коламбус», набрав 2 (1+1) очка. Большую часть сезона он отыграл за фарм-клуб «Кливленд Монстерз» в АХЛ, записав в 48 встречах в свой актив 36 (14+22) результативных баллов.