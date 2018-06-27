Защитник Джек Джонсон согласовал с «Питтсбургом» 5-летний контракт на $16 млн

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Джек Джонсон сменит клуб.

31-летний игрок согласовал контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Официально о сделке планируется объявить в воскресенье, 1 июля. Стороны подпишут соглашение на пять лет, по которому Джонсон заработает $ 16 млн при средней годовой зарплате $ 3-3,5 млн.

В минувшем сезоне Джонсон провёл 77 матчей за «Коламбус», будучи ассистентом капитана команды. Он набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-6». В конце января стало известно, что Джек попросил руководство клуба об обмене.

Сегодня, 27 июня, «Питтсбург» обменял в «Баффало» защитника Мэтта Ханвика и нападающего Конора Шири, освободив место под потолком зарплат. Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд подчеркнул, что приоритетом клуба в межсезонье является подписание защитника.