Гретцки: игра в НХЛ становится интереснее, в этом есть заслуга Беттмэна

Легендарный нападающий, лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил мнение, что включение комиссара лиги Гэри Беттмэна в Зал славы является заслуженным.

«Хоккей стал сильнее благодаря стремлению комиссара создать условия, при которых любой клуб лиги получит шанс завоевать Кубок Стэнли. Он замечательный лидер и большой поклонник хоккея. Это очевидно. Игра становится интереснее с каждым годом, и в этом есть и его заслуга», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Торжественная церемония включения в Зал славы НХЛ состоится 12 ноября.