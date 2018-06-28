«Сан-Хосе» близок к продлению контракта с Логаном Кутюром на восемь лет

По информации издания The Athletic, «Сан-Хосе» 1 или 2 июля объявит о новом соглашении с форвардом Логаном Кутюром. «Шаркс» продлят контракт с 29-летним канадцем на восемь лет – до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне Логан забросил 34 шайбы и сделал 27 результативных передач в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 12 (4+8) очков в 10 встречах.

По условиям истекающего в следующем году пятилетнего соглашения, Кутюр зарабатывает в «Сан-Хосе» $ 6 млн за сезон. Канадский форвард провёл в системе «акул» последние 10 сезонов. В сезоне-2015/16 «Шаркс» добрались до финала Кубка Стэнли.