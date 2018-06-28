Директор «Рейнджерс» по персоналу: Кравцов готов играть в Америке уже сейчас

Директор департамента по персоналу «Нью-Йорк Рейнджерс» Горди Кларк прокомментировал возможность переезда нападающего Виталия Кравцова в НХЛ в ближайшем будущем.

«Если сам Виталий хочет, то он может начинать играть в Северной Америке уже сейчас. Как хоккеист он полностью к этому готов и может приступать немедленно», — сказал Кларк в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, что в конце нынешней недели запланирована новая встреча генерального менеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона и североамериканского агента игрока Пола Теофаноса, на которой будут обсуждаться все возможные варианты развития ситуации, в том числе и вариант с выкупом контракта у челябинского «Трактора».