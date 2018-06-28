«Тампа-Бэй» хочет заключить новый контракт с защитником Райаном Макдоной

По мнению известного североамериканского инсайдера Эллиотта Фридмана, «Тампа-Бэй Лайтнинг» хочет заключить новый контракт с защитником Райаном Макдоной.

«Генеральный менеджер «Лайтнинг» Стив Айзерман сказал, что хочет подписать новое соглашение с Макдоной. Существуют хорошие шансы, что так всё и произойдёт. Считается, что переговоры уже начались», — цитирует Фридмана Sportsnet.

29-летний американский игрок обороны пополнил состав «молний» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». Макдона забросил 2 шайбы и сделал 1 голевую передачу в 14 матчах «регулярки» за «Тампу» при показателе полезности «0», в 17 играх плей-офф на его счету 5 (0+5) очков при полезности «+6». Действующее соглашение, по которому Макдона зарабатывает $ 4,7 млн за год, истекает по окончании следующего сезона.