Пьер Лебрюн назвал фаворитов в борьбе за нападающего «Баффало» Райана О'Райлли

Известный инсайдер Пьер Лебрюн прокомментировал развитие ситуации вокруг нападающего «Баффало Сэйбрз» Райана О'Райлли.

«О'Райлли по-прежнему является отличным вариантом для «Монреаль Канадиенс», но ситуация складывается не лучшим образом. Клубы вели переговоры во время драфта-2018. «Баффало» хотел получить за форварда третий выбор на драфте, однако генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен отказался от этой сделки. Они потратили все выходные, чтобы посмотреть другие варианты, связанные с форвардом и выбором в первом раунде, но так ничего и не вышло. Впрочем, клубы продолжают оставаться на связи.

Что касается предпочтений самого Райана, то, на мой взгляд, приоритетным вариантом для него является «Сент-Луис Блюз». Но «музыканты», как и другие клубы, хотят дождаться 2 июля, когда «клинки» выплатят О'Райлли $ 7,5 млн в качестве бонуса. В этой связи «Монреаль» может опередить конкурентов, так как они готовы оплатить этот бонус. В любом случае цена за О'Райлли очень высокая. Это выбор в первом раунде, выбор во втором раунде и молодой талантливый игрок» — сказал Лебрюн в эфире TV hit on TSN.