«Чикаго» — главный претендент на голкипера Кэма Уорда

По информации североамериканских инсайдеров Скотта Пауэрса и Пьерра Лебрюна, «Чикаго Блэкхоукс» близок к заключению контракта с опытным голкипером Кэмом Уордом.

34-летний вратарь всю карьеру в НХЛ провёл в «Каролине Харрикейнз», отыграв в составе «ураганов» 13 сезонов. 1 июля игрок станет неограниченно свободным агентом, так как руководство «Каролины» решило сделать ставку на Скотта Дарлинга. В минувшем сезоне канадский голкипер выиграл 23 из 43 матчей при коэффициенте надёжности 2,73 и проценте отражённых бросков 90,6.

Уорд стал самым ценным игроком Кубка Стэнли — 2006, когда «Каролине» в финальной серии плей-офф удалось сломить сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» (4-3).