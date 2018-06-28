Самсонов: волнуюсь за следующий сезон, но хочу кое-что доказать себе и людям

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов рассказал о волнении, которое одолевает его перед дебютным сезоном в НХЛ.

«Я немного волнуюсь, ведь это мой первый сезон вдали от дома. Я покинул родной город, своих друзей, свою семью. Но я думаю, что это хороший шаг для моей карьеры. Я действительно беспокоюсь о следующем сезоне, но это приятное беспокойство. Я хочу кое-что доказать себе, людям, которые поверили в меня и уговорили приехать в Вашингтон.

Если бы я не чувствовал себя готовым к этой лиге, я бы не сделал этого шага вперёд и не приехал сюда. Понимаю, что здесь мне нужно многому научиться, но я готов учиться и развиваться. Конечно, я чувствую себя уверенно и действительно хочу попасть в столичную команду», — цитирует Самсонова Washington Post.