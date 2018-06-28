Арбитр Евгений Ромасько после 4 сезонов в Северной Америке возвращается в КХЛ

Первый российский арбитр в истории НХЛ Евгений Ромасько возвращается в Россию и со следующего сезона продолжит работать в Континентальной хоккейной лиге.

«Поступило предложение, и я с радостью принял его после четырёх сезонов в Северной Америке. Думаю, что это был очень удачный период в моей жизни. Попробовал себя в сильной лиге, получил неоценимый опыт. Теперь пришло время применить свои знания на родине.

Я выбираю Россию. Нет, конечно, поработать в НХЛ – мечта каждого хоккеиста или арбитра. Но сейчас, оглядываясь на то, что сделал, считаю, что мне нечего стыдиться. Просто пришло время поработать дома. Тут комфортней, тут удобней. А лига точно является одной из сильнейших в мире. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов предлагал мне вернуться ещё в прошлом сезоне. Но тогда мой договор ещё действовал», — цитирует Ромасько официальный сайт КХЛ.

Уроженец Твери провёл в Северной Америке четыре последних сезона. Он отсудил 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и более 250 игр на уровне АХЛ. В КХЛ 36-летний арбитр имеет в своём послужном списке 226 матчей «регулярки» и 13 игр плей-офф.