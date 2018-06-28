Таварес завершил личные переговоры и в ближайшее время примет решение о будущем

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес завершил серию встреч с представителями клубов, которые хотели бы подписать с ним контракт. Переговоры проходили в Лос-Анджелесе, где располагается офис агента Тавареса Пэта Бриссона. Вчера, 27 июня, состоялись встречи с представителями «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

26 июня состоялись переговоры с делегациями «Сан-Хосе Шаркс» (генеральный менеджер Даг Уилсон, главный тренер Питер ДеБур) и «Бостон Брюинз» (президент Кэм Нили, генменеджер Дон Суини, главный тренер Брюс Кэссиди).



До этого прошли встречи с «Айлендерс» (их представляли совладелец Скотт Малкин, генменеджер Лу Ламорелло и главный тренер Барри Тротц) и «Торонто Мэйпл Лифс» (в делегацию входили президент Брендан Шенахан, генменеджер Кайл Дубас и главный тренер Майк Бэбкок.

Только «Айлендерс» имеют право заключить с хоккеистом контракт на восемь лет, остальные — максимум на семь. «Нью-Йорк» может подписать его в любой день, другие команды — после 1 июля. При этом, если Таварес не примет предложения «островитян» до начала июля, то больше не сможет претендовать на восьмилетний контракт.

В графике Тавареса больше не запланировано встреч с делегациями других клубаов, североамериканские инсайдеры ожидают, что игрок и его агент примут решение в ближайшее время.