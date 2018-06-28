Кекяляйнен: будущее «Коламбуса» связано с Бобровским, он пример для команды

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ход переговоров с голкипером Сергеем Бобровским.

«Мы начали общаться. И в этом случае я могу повторить те же слова, что говорил о Панарине. Мы связываем с ним будущее команды. Он всё правильно делает на льду и в раздевалке. Сергей — настоящий профессионал, замечательный лидер, с которого надо брать пример. Мы надеемся, что он останется у нас надолго», — цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

29-летний Бобровский подписал действующее четырёхлетнее соглашение 11 января 2015 года. Контракт истекает по окончании сезона-2018/19.