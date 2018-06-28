«Аризона» заключила контракт с конкурентом Любушкина на $ 2,75 млн

Защитник «Аризоны Койотс» Кевин Коннотон, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, заключил новое двухлетнее соглашение с клубом, информирует официальный сайт клуба.

За этот срок 28-летний канадец заработает $ 2,75 млн – $ 1,25 млн в ближайшем сезоне, $ 1,5 млн – в сезоне-2019/20. В минувшем сезоне канадский защитник забросил 11 шайб и сделал 10 результативных передач в 73 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+3».

Ожидается, что в ближайшее время «Аризона» подтвердит заключение новых контрактов с двумя шведскими защитниками — Оливером Экман-Ларссоном и Никласом Яльмарссоном. C учётом подписания Коннотона, помимо российского защитника Ильи Любушкина, на действующих контрактах будут находиться шесть защитников.