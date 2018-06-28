Семён Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси в связи с невыполнением задач. Об этом он объявил на конференции ФХБ. Напомним, что по итогам минувшего чемпионата мира сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона.

«Я всегда говорил своим подчинённым: выполнил свою задачу — работай, не выполнил — уходи. Считаю, что сейчас мне нужно нести за это ответственность, поэтому принимаю мужской поступок — подать в отставку», — цитирует Шапиро sport.tut.by.

Шапиро на посту председателя ФХБ сменил бывший хоккеист сборной Беларуси 42-летний Геннадий Савилов. Сейчас он играет за команду президента Беларуси, а также является экспертом на телевидении.