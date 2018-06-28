Юшкевич-мл.: в ВХЛ настоящий мужской хоккей, приближенный к кахаэловскому

Новобранец «Югры» защитник Дмитрий Юшкевич, сын олимпийского чемпиона 1992 года Дмитрия Юшкевича, рассказал о своём переходе в ханты-мансийский клуб.

«Домой в Ярославль вернулся летом, а прошлый сезон провёл в системе «Югры» сразу в трёх лигах. Весной между «Локомотивом» и ханты-мансийским клубом прошли переговоры, я знал, что «Югра» заинтересована во мне. И вот в середине этой недели переход был оформлен, подписал с Ханты-Мансийском двухлетний контракт.

Прошлый сезон сложился для меня не идеально, немного застрял между лигами, четыре матча провёл в КХЛ, шесть в «вышке», 39 — в МХЛ. Убедился в том, что в ВХЛ уровень заметно круче, чем в МХЛ, выше скорости, больше столкновений. Словом, настоящий мужской хоккей, приближенный к кахаэловскому.

Понимаю, что для дальнейшего прогресса необходима стабильность — и, надеюсь, в «Югре» её получу. Требования генерального менеджера клуба Сергея Гусева мне известны, ведь в прошлом сезоне он был в клубе тренером, много с нами работал. Постараюсь доказать свою необходимость и Гусеву, и новому тренерскому штабу во главе с Алексеем Ждахиным. Место в составе у нас никому не гарантировано.

Цель на следующий сезон? Стабильно отыграть все матчи, принести максимальную пользу команде, завоевать Кубок Петрова. Ну и очень хочется, чтобы «Югра» вернулась в КХЛ. Клубу с такой школой, сразу три представителя которой были выбраны на недавнем драфте НХЛ, это абсолютно по силам», — цитирует Юшкевича Russia-Hockey.