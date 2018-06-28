«Вашингтон» подтвердил подписание нового контракта со Смитом-Пелли

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с нападающим Деванте Смитом-Пелли. Соглашение с 26-летним хоккеистом будет рассчитано на один год. Игрок получит $ 1 млн за сезон.



Известно, что у Смита-Пелли были более выгодные в финансовом плане предложения от двух других клубов, однако форвард хотел остаться в «Вашингтоне». Ранее Смит-Пелли стал единственным игроком клуба, кто отказался от традиционного похода в Белый дом.



В минувшем регулярном чемпионате сезона-2017/18 форвард принял участие в 75 встречах, записав в актив 16 (7+9) очков при показателе полезности «-6» и 38 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Смит-Пелли провёл 24 игры, заработав 8 (7+1) баллов при показателе полезности «-2».

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