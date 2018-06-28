«Слован» подписал контракты с Яношиком и Червены

Братиславский «Слован» заключил соглашения с защитником Адамом Яношиком и нападающим Рудольфом Червены, информирует официальный сайт команды. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на один сезон.

В сезоне-2017/18 Яношик выступал за чешский клуб «Либерец», в 52 матчах регулярного чемпионата набрав 11 (6+5) баллов при показателе полезности "-12" и 58 минутах штрафного времени. В 10 играх плей-офф Яношик отдал 3 результативных передачи. Также игрок принял участие в чемпионате мира—2018, проведя 7 встреч за сборную Словакии.



28-летний Червены выступал за «Маунтфилд», набрав 38 (21+17) очков в регулярном чемпионате-2017/18.



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