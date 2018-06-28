Права на Войнова остаются у «Кингз», «Монреаль» не ведёт переговоры по защитнику

Североамериканский инсайдер Рено Лавуа в своём официальном «твиттере» рассказал о ситуации с российским защитником Вячеславом Войновым, который планирует вернуться в НХЛ.



По имеющейся информации, права на хоккеиста по-прежнему принадлежат «Лос-Анджелес Кингз». Клуб «Монреаль Канадиенс», о чьём интересе к Войнову сообщалось ранее, отказался от идеи приглашения россиянина.



Напомним, ранее хоккеист подал ходатайство о снятии с него обвинений в домашнем насилии. В начале сезона-2014/15 Войнов был обвинён в нанесении побоев жене, а затем осуждён. После выхода из тюрьмы Войнов покинул США, не дожидаясь принудительной депортации, и провёл три сезона в составе СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.

Семь кругов Войнова. НХЛ: казнить нельзя помиловать Войнов уже в США. Но вернуться в НХЛ будет очень сложно.