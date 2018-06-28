30 июня пройдёт торжественная церемония открытия памятника Владимиру Петрову

В субботу, 30 июня, состоится торжественная церемония открытия памятника на могиле легендарного хоккеиста Владимира Петрова. 30 июня легендарному хоккеисту исполнился бы 71 год. Петров ушёл из жизни 28 февраля 2017 года.



Петров является двукратным чемпионом Олимпийских игр и девятикратным чемпионом мира. В ЦСКА и сборной СССР долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Заслуженный мастер спорта СССР (1969).



Петров был президентом ФХР с 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года, тренером и генменеджером ЦСКА, генменеджером СКА.

«Прощай, наш друг!». Соперники и друзья – о Владимире Петрове Третьяк, Быков, Аркадий Ротенберг выразили соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.