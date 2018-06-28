Нападающий Рик Нэш не решил, будет ли играть в следующем сезоне

Нападающий «Бостон Брюинз» Рик Нэш, чей контракт с командой заканчивается 30 июня, сообщил, что пока не определился, будет ли играть в следующем сезоне. 34-летний хоккеист пока не собирается подписывать контракт ни с одним из клубов, которые на него претендуют.



Напомним, ранее сообщалось об интересе к Нэшу пяти клубов НХЛ, в том числе «Коламбус Блю Джекетс».



34-летний Нэш перешёл в «Бостон» 25 февраля в рамках обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». Сыграв 11 матчей за «Брюинз», он получил сотрясение мозга и вернулся в состав только в плей-офф, проведя там 12 игр.