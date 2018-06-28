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Далин: на тренировках мне никогда не хлопали зрители, это что-то новое

Далин: на тренировках мне никогда не хлопали зрители, это что-то новое
Хоккей / НХЛ

Первый номер драфта-2018 Расмус Далин рассказал о впечатлениях от первых тренировок в составе нового клуба.

«На мои тренировки ещё ни разу не приходили зрители, и мне никто не хлопал, когда я там забивал голы. Так что это что-то новенькое. Было интересно.

Я здесь всего несколько дней, все настроены очень дружелюбно, желают мне удачи. Всё замечательно. Мне нравится. С нетерпением жду начала сезона», — приводит слова Далина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Итоги первого раунда драфта НХЛ

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