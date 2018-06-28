Джон Таварес провёл длительную встречу с руководством «Тампа-Бэй»

Нападающий Джон Таварес, который 1 июня может получить статус неограниченно свободного агента, провёл ещё одну встречу с руководством «Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, к форварду проявили интерес как минимум пять клубов НХЛ.



Генеральный менеджер «молний» Стив Айзерман прокомментировал встречу с игроком: «Джон — уже почти свободный агент, мы просто пошли и поговорили с ним. Я бы не сказал, что было просто неофициальное общение. Если он перейдёт к нам, нам придётся проводить какие-то серьёзные изменения в составе, но пока ничего не произошло».

От Тавареса до Нэша. 7 главных свободных агентов предстоящего лета в НХЛ Крупная рыба выходит на рынок. И это не считая Ильи Ковальчука.