Тренер «Баффало» не смог удержаться от комплиментов после тренировки Далина

Тренер системы «Баффало Сэйбрз» Крис Тейлор поделился мнением об умениях защитника Расмуса Далина, выбранного под первым номером драфта НХЛ.



«Это потрясающий игрок. Очень динамичный. Не так просто стать первым номером. Это очень хорошо для „Баффало“. Я не видел, чтобы столько людей приходили на тренировки лагеря развития в это время года. Однажды шайба попала в штангу, и зрители стали аплодировать. Мне не надо было смотреть, кто нанёс бросок. Забавно. Думаю, что он даже в большем восторге, чем мы.



Посмотрите, как он катается.Он умеет останавливаться, двигаясь поперек площадки. Приглядитесь к его катанию. У него отличные передачи, не хуже, чем в НХЛ. Часто случается, что шайба отскакивает от клюшки игрока, когда он принимает пас. С ним такого не бывает. Таких игроков не так уж много. А его бросок. Я не уверен, что он вообще промахивается. Он всегда собран, готов играть. Он любит хоккей. Это особенный хоккеист», — цитирует Тейлора официальный сайт лиги.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.