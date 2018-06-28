«Чикаго» хочет обменять контракт Мариана Госсы

Клуб «Чикаго Блэкхоукс» рассчитывает обменять контракт нападающего Мариана Госсы и освободить место в платежной ведомости, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Фрэнк Серавалли.



39-летний хоккеист пропустил сезон-2017/18 целиком из-за заболевания кожи. Оно было вызвано аллергической реакцией на хоккейную экипировку. Госса решил завершить карьеру, несмотря на три года, оставшиеся по контракту. Кэпхит игрока за сезон — $ 5,25 млн.



Словацкий хоккеист является обладателем трёх Кубков Стэнли.

Госса: на КМ моя кожа была в ужасном состоянии, не знал, сыграю ли в финале