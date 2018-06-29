Алексеев отметился победной шайбой на турнире в лагере развития «Вашингтона»

31-й номер драфта-2018 Александр Алексеев забросил победную шайбу в финале турнира 3-на-3 в лагере развития «Вашингтон Кэпиталз», сообщает ведущий эксперт NHL.com Том Гулитти в своём «твиттере».

Стоит отметить, что команда Алексеева получила трофей за победу в этом турнире.

«Как буду праздновать это событие? Посмотрим. Но я не думаю, что мы будем купаться в фонтанах», — прокомментировал победу Алексеев.

18-летний защитник выступал за «Серебряных Львов» в юношеских командах, а сезон-2015/16 провёл в МХЛ, набрав 2 (1+1) очка в 20 играх.

Играл за сборную России U17 на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрал 4 (0+4) очка, а также принял участие в ЮЧМ-2016 (две передачи в пяти играх).

С сезона-2016/17 Алексеев играет за «Ред Дир» в WHL.