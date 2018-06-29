В «Детройте» переключились с кандидатуры Робина Ленера на Джонатана Бернье

«Детройт Ред Уингз» отказался от варианта с переходом в команду вратаря Робина Ленера и сосредоточился на заключении трёхлетнего контракта с Джонатаном Бернье, информирует MLive.com

Ранее сообщалось, что 26-летний Ленер 26 июня посетил Детройт, где встречался с руководителями и тренерами клуба.

30-летний Бернье последний сезон защищал ворота «Колорадо Эвеланш», являясь сменщиком Семёна Варламова. После заключения контрактов с Павлом Францоузом и Филиппом Грубауэром генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик сообщил, что Бернье не будет предложен новый контракт.

В минувшем сезоне канадский голкипер провёл 37 матчей в регулярном чемпионате при коэффициенте надёжности 2,85 и проценте отражённых бросков 91,3. В плей-офф Бернье сыграл 4 игры, пропуская в среднем за матч 3,87 шайбы и отражая 88,3% бросков.