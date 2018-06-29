Наместников-старший и ещё один российский скаут покинули систему «Торонто»

Журналист The Athletic Джеймс Мирти в своём «твиттере» сообщил об изменениях, произошедших в штате «Торонто Мэйпл Лифс» после смены генерального менеджера клуба. В частности, систему клуба покинули два российских скаута — Евгений Наместников и Николай Ладыгин.

64-летний Ладыгин работал на позиции европейского скаута «Мэйпл Лифс» на протяжении 13 последних сезонов. 46-летний Наместников провёл в «Торонто» два последние сезона, отвечая за подбор молодых игроков. Также команду покинули Жак Лемэр, Жак Карон и Томми Албелин.

Евгений Наместников является отцом нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Наместникова, который близок к заключению нового контракта со своим клубом.