Картер Хаттон перейдёт в «Баффало», вратарём интересовались 8 клубов НХЛ

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон, который вызывал интерес у восьми клубов лиги, продолжит карьеру в «Баффало Сэйбрз», информирует The Athletic. Ожидается, что Хаттон подпишет контракт на три года.

В минувшем сезоне Хаттон провёл 32 матча за «музыкантов». Картер парировал 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,09. Голкипер провёл в «Сент-Луисе» последние два сезона.

Канадский вратарь приходит в «Сэйбрз» на место шведского голкипера Робина Ленера, который считался основным голкипером «клинков» на протяжении последних сезонов, руководство клуба приняло решение найти другого кандидата на место в воротах команды.