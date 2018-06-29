Защитник Николай Белов подписал пробное соглашение с «Северсталью», информирует официальный «твиттер» череповецкого клуба.

30-летний хоккеист в минувшем сезоне пытался пробиться в состав «Флориды Пантерз», однако руководство клуба НХЛ не предложило контракт российскому хоккеисту, после чего он пропустил весь сезон-2017/18.

За карьеру в КХЛ Николай выступал в составе «Нефтехимика», «Ак Барса», СКА и «Трактора». Также вызывался в сборную России. Последним клубом Белова в КХЛ был челябинский «Трактор». В сезоне-2016/17 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф сыграл 3 матча и сделал 1 голевую передачу.

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